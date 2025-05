Déni ou protection de son groupe ? "Est-ce qu'on s'est effondré ? C'est un grand mot" : Fink analyse la fin de saison de Genk

Thorsten Fink refuse de parler d'effondrement après la fin difficile de Genk en Play-offs. Le coach souligne les points positifs d'une saison globalement réussie.

La saison de Genk avait des allures de long règne tranquille. Leader de la phase classique, début en fanfare en Champions Play-Offs avec deux victoires convaincantes contre La Gantoise et Anderlecht, tout semblait aligné pour un retour sur le trône. Mais la suite a été tout autre.

Une défaite contre le Club de Bruges, puis une autre face à l’Union Saint-Gilloise et les doutes se sont installés. Genk, solide toute l’année, a vu son avance fondre au pire moment.

Une fin de parcours frustrante, mais pas une débâcle

Interrogé par Sporza, Thorsten Fink a pris le temps de poser les choses sans sombrer dans l’excuse ni la dramatisation. "Est-ce qu’on s’est effondré ? C’est un grand mot", a-t-il lancé. Le coach allemand refuse de réduire la saison de son équipe à ces dernières semaines difficiles. "Nous avons bien commencé les play-offs avec 6 sur 6. Mais tout le monde s’attendait à ce que nous gagnions le titre", rappelle-t-il.

"Nous avons été bons, mais en play-offs, on sait que c’est serré. Nous avons tout donné. Le seul match où nous avons échoué, c’était à domicile contre Anvers." Ce moment charnière, à la maison, où le titre semblait pouvoir basculer définitivement, semble l’avoir marqué.

Et s’il admet sans détour que Genk a traversé une mauvaise passe au plus mauvais moment, Fink n’en retire pas moins une certaine fierté. "Nous avons fait une bonne saison. Oui, nous avons traversé une période difficile ces derniers temps. Et ce n’était pas vraiment le bon moment. Malgré tout, nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli cette saison." Pas de blâme et pas de regrets amers.

Le coach voit déjà plus loin. Il parle d’apprentissage, de rebond et de perspective. "Je suis convaincu que ce groupe abordera la saison prochaine différemment. Je tirerai également des leçons de ces barrages."