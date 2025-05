Kasper Dolberg restera-t-il à Anderlecht ? Le Danois donne un indice sur son avenir

Kasper Dolberg était très déçu après la défaite face à l'Union. Le buteur danois n'avait pas grand chose à se reprocher, même s'il a manqué un penalty.

Aux yeux de Kasper Dolberg, le RSCA était la meilleure équipe sur le terrain. "Nous étions supérieurs techniquement, mais nous n'avons pas réussi à concrétiser nos occasions", regrette le Danois, qui avait lui-même le 1-1 au bout du pied mais a manqué son penalty.

"Ca ne m'arrive pas souvent", reconnaît-il. "C'était un moment qui pouvait changer le match, mais je l'ai manqué". Sur le rebond, Mario Stroeykens a surgi, mais trop vite. "Je pensais avoir le ballon, mais Mario est arrivé à pleine vitesse. L'arbitre a expliqué qu'il avait perturbé la phase du penalty. C'était étonnant, mais je comprends son jugement".

Les interventions de la VAR, cependant, ont coupé le rythme du match. "Il y a eu deux minutes et demie entre l'action et le moment où il a désigné le point de penalty. Mentalement, vous n'êtes plus aussi affûté", regrette Dolberg.

Quel avenir pour Dolberg ?

L'attaquant danois a également été interrogé sur son avenir : restera-t-il à Anderlecht ? "Je n'en ai pas encore parlé avec la direction du club, nous le ferons cet été. Je me sens bien à Bruxelles, mais rien n'est encore décidé de façon définitive", révèle Kasper Dolberg.

Après des années compliquées, Dolberg a retrouvé une belle forme au Lotto Park, mais sa valeur a dès lors grimpé en flèche également. Deux questions se poseront donc : veut-il rester... et le RSCA peut-il refuser une grosse offre si elle arrive ?