Grand gagnant de la semaine, au Standard, Sotiris Alexandropoulos est revenu sur ses débuts compliqués : "Je n'en ai presque pas parlé avec Leko"

Sotiris Alexandropoulos est l'un des grands gagnants de la semaine, au Standard. Le milieu de terrain grec a conquis lors de ses deux premières titularisations après une période compliquée, sur laquelle il est revenu après le succès des Rouches face à Saint-Trond.

Dans le onze de départ pour la première fois en Coupe de Belgique contre le Lyra-Lierse, Sotiris Alexandropoulos a enchainé face à STVV, vivant, par la même occasion, sa première titularisation en Jupiler Pro League. Auteur d'une bonne prestation, le milieu de terrain grec s'est exprimé à notre micro sur la période difficile qui fut la sienne depuis son arrivée en bords de Meuse.

C'est vrai que je ne pensais pas rester autant sur le banc, mais c'est le football"

"C'était bien de recevoir plus de minutes, j'avais aussi reçu de la confiance en Coupe. Le coach m'a dit de jouer mon jeu librement, mes coéquipiers m'ont beaucoup boosté. C'est vrai que je ne pensais pas rester autant sur le banc, j'ai beaucoup travaillé, mais c'est le football. Mon jeu était bon, ma mentalité était bonne, mais j'attendais mon moment. J'ai eu besoin de m'adapter physiquement pendant une semaine ou deux, le football belge est physique, mais je me sentais bien. Si je peux enchaîner les minutes, je pourrai continuer à monter en puissance."

Pourquoi Ivan Leko a-t-il attendu si longtemps avec Sotiris Alexandropoulos ?

Dès les premières minutes, le joueur de 22 ans a étalé sa palette : un excellent contrôle du ballon, de la technique et une très bonne qualité de passe. "J'aime changer le jeu de côté. Mais beaucoup d'équipes en Belgique jouent à 3 ou 5 défenseurs, donc ce n'est pas toujours facile de trouver l'espace. J'aime aussi conduire la balle et dribbler. Mon rôle ? Je porte le numéro 6, mais j'essaye de marquer comme un 8 (rires). J'ai déjà joué à toutes les positions, au milieu de terrain, mais je préfère être dans un duo défensif, comme ici, pour pouvoir aussi parfois me projeter vers l'avant."

Je n'en ai pas beaucoup parlé avec Leko, car je ne me sentais pas écarté de ses plans"

"Ma mentalité est que si je travaille dur tous les jours, les bonnes choses viendront. C'est bien quand l'environnement est positif, le Standard est un club avec beaucoup de caractère, il en faut donc pour jouer ici. Est-ce mon réel début ici ? Mon réel début était il y a deux mois, j'ai beaucoup travaillé pendant cette période et c'est pourquoi je suis bon maintenant."

© photonews

"Je n'ai pas eu de doutes, j'ai travaillé dur en attendant mon moment et j'espère désormais enchainer. Je n'ai pas beaucoup parlé avec Leko de cette situation parce que je n'ai jamais senti que j'étais sorti de ses plans. Je respectais ses décisions, j'étais toujours disponible et j'attendais ma chance. Le football belge est très physique, on savait que tout le monde aurait sa chance."

Le Grec peut-il encore quitter le 11 du Standard ?

En conférence de presse, l'entraîneur croate s'est aussi exprimé sur la première prestation plus complète d'Alexandropoulos en championnat. Et il semble avoir été conquis. "Sotiris a montré qu'il pouvait contrôler le jeu. On connait aussi ses défauts, il a des hauts et des bas et il doit parfois être plus agressif. Mais il évolue très bien à l'entraînement et il a montré ces dernières semaines qu'il mérite de jouer."

Dans un milieu de terrain qui éprouve des difficultés, entre un capitaine Aiden O'Neill qui peine souvent à fermer toutes les brèches et un Isaac Price qui est loin du niveau attendu depuis quelques semaines, sans parler d'un Marko Bulat qui apporte finalement très peu de poids offensivement, Sotiris Alexandropoulos devrait continuer de voir son temps de jeu augmenter, à Sclessin. Ce qui ne semblait pas déplaire à Andi Zeqiri, convaincu, lui aussi, du talent de son coéquipier grec.

"Je le vois tous les jours à l'entraînement, il n'est pas le seul dans cette situation. Il faut que chacun se surpasse, ce sera ensuite au coach de faire ses choix. Il a fait un très bon travail et il est récompensé, je ne suis pas étonné de sa performance car je vois comment il joue à l'entraînement. Il est combattif, très bon avec la balle, il peut donner le ballon entre les lignes. Il va aussi prendre progressivement le rythme et monter en puissance" a déclaré l'attaquant auteur d'un doublé, à notre micro.