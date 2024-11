Rien ne va plus à Charleroi : la direction réagit et publie un communiqué cinglant !

Le Sporting de Charleroi vit une période de très fortes turbulences. La direction a décidé de mettre les points sur les i via un communiqué.

Après un début de saison intéressant, le Sporting de Charleroi stagne. Pire encore, les Zèbres viennent de connaitre trois défaites très douloureuses en l'espace d'une semaine.

Battu 0-2 par OHL, Charleroi a ensuite été éliminé de la Coupe de Belgique par le Patro Eisden (4-1). Dimanche dernier, c'est le Club de Bruges qui n'a fait qu'une bouchée des Carolos (2-0). C'est dans ce contexte que le "board" du Sporting a publié un communiqué ce mardi. Beaucoup de choses sont écrites dans ce dernier, dont le but est de calmer les esprits.

"Nous sommes tout à fait conscients que les résultats sportifs sont pour l’heure insuffisants, bien en-deçà de nos attentes à toutes et tous. Dans cette période de doutes que nous traversons, nous voulons avant tout resserrer les liens afin d’inverser la tendance et redonner la confiance aux joueurs.", peut-on lire.

"Cette période difficile n’est pas en adéquation avec les objectifs sincères et ambitieux du plan stratégique que nous avons présenté il y a quelques jours", continue le communiqué. "Incontestablement, le bilan sportif est actuellement négatif, mais un bilan ne se fait pas en période de crise. Il se fait et se fera en fin de saison avec, à l’analyse, les rôles et responsabilités de chacun. Le Board tient à confirmer qu’il maintient sa pleine confiance à l’égard du coach et de son staff, des joueurs, du personnel et du CEO pour atteindre nos objectifs."

"L’heure est avant tout à l’unité de toutes les composantes du club, faire bloc tous ensemble afin de retrouver la voie des résultats positifs, tout en communiquant avec passion et transparence", rappelle le Sporting, qui a adressé un message à ses supporters. Nous comprenons la déception et la frustration de nos supporters exprimées à travers les réseaux sociaux du club suite aux résultats sportifs."

"Au vu des débordements connus par le passé, et pour la sécurité de toute personne dans le stade, nous ne tolérons aucune forme de violence ou de comportements contraires à l’esprit du football, avant, pendant ou après la rencontre. Il est hors de question qu’une frange de supporters ne ternisse à nouveau l’image du Sporting de Charleroi. Le club se réserve le droit de prendre toutes les actions et mesures nécessaires à l’encontre des personnes qui empêcheraient le bon déroulement du match."