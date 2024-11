Mauvaise nouvelle pour Tedesco : monté au jeu lors des deux derniers matchs, ce Diable ne rejouera plus avant 2025

Très mauvaise nouvelle pour Aster Vranckx. On ne le reverra plus sur un terrain avant 2025.

Vendredi, Domenico Tedesco annoncera sa sélection pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Notre sélectionneur devra composer avec les blessures des uns et des autres. Si les cas de Kevin De Bruyne (qui vient de rejouer avec City) et de Thomas Meunier sont les plus préoccupants, ce ne sont pas les seuls.

Aster Vranckx est par exemple lui aussi à l'infirmerie. Le milieu de terrain était de la dernière sélection, montant au jeu contre l'Italie et la France, mais n'a plus joué une seule minute avec Wolfsburg depuis lors.

Pas épargné depuis son arrivée en Bundesliga

C'est une blessure musculaire qui est en cause. Son entraîneur, Ralph Hasenhüttl l'a confirmé en conférence de presse, cela ne sent pas bon pour son milieu de terrain.

Il a indiqué que Vranckx s'était blessé à la cuisse lors d'un entraînement. "Cela prendra plus de temps, il ne jouera plus lors de la première partie de saison" a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Kicker.

Cela signifie donc qu'Aster Vranckx sera absent jusqu'en 2025. Un coup dur pour l'ancien de Malines qui voulait enfin enchaîner et trouver un peu de régularité.