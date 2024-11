🎥 Juste avant la sélection de Tedesco ! Kevin De Bruyne de retour aux affaires mais éclipsé par la furia portugaise

Kevin De Bruyne a rejoué avec Manchester City. Même si cela ne s'est pas passé comme prévu.

Cela faisait depuis mi-septembre que Kevin De Bruyne n'était plus apparu en match officiel. La faute à cette lésion du muscle fléchisseur de la jambe qui a fait plus que le priver du dernier rassemblement des Diables, le maintenant sur la touche pendant un mois et demi.

Pep Guardiola le connaît par coeur et a confirmé qu'il se montrerait très prudent, pour ne pas précipiter son retour. KDB est donc resté sur le banc contre Bournemouth le weekend dernier.

Sur la bonne voie

Hier, il est rentré dans les dix dernières minutes à l'occasion du déplacement au Sporting Portugal, après que Jérémy Doku ait lui aussi fait son entrée. Mais le retour de Kevin De Bruyne était plutôt de l'ordre de l'anecdotique.

Le score était déjà de 4-1 pour les Portugais et n'a plus évolué. La fin de match a plus été marquée par la communion entre les supporters du Sporting et l'entraîneur Ruben Amorim, en partance pour Manchester United pour à nouveau croiser le fer avec Pep Guardiola.

Pour revenir à Kevin De Bruyne, ce comeback tombe à pic puisque Domenico Tedesco dévoilera sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations ce vendredi. Reste à voir si notre maître à jouer sera suffisamment rétabli pour y prendre part, ou si Manchester City préférera le voir rester et poursuivre sa remise à niveau au club, avec son staff médical.