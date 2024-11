Le Standard pour une première sous Leko ? La série qui ne rassure pas avant de se déplacer à La Gantoise

Le Standard pourrait intégrer le top 6 en cas de victoire à La Gantoise. Mais gagner chez les Buffalos ne s'annonce pas une tâche aisée, loin de là.

A Dender, le Standard avait mis fin à une série de près d'un an sans victoire à l'extérieur. Le seul succès des Rouches hors de Sclessin cette saison. Depuis, l'équipe a perdu 3-0 à Anderlecht ainsi qu'à l'Antwerp. De fait, si le Standard est présente le troisième meilleur bilan à domicile, il partage avec Charleroi, le Cercle et Courtrai l'avant-dernière place du classement à l'extérieur.

L'équilibre défensif recherché par Ivan Leko pourrait pourtant déboucher sur des matchs qui conviennent mieux au groupe, avec des adversaires qui cherchent plus à construire et qui laissent donc un peu plus d'espaces. Mais Sclessin ajoute toujours ou presque (une défaite à domicile, contre Westerlo), ce supplément d'âme qui fait parfois encore défaut à l'extérieur.

Enchaîner pour créer une vraie dynamique positive

Si les troupes d'Ivan Leko parviennent à s'imposer à Gand, elles briseront une autre série qui commence elle aussi à devenir embêtante. Sous la direction de l'entraîneur croate, jamais encore l'équipe n'est parvenue à enchaîner deux victoires en championnat.

Le dernier six sur six remonte à l'ère Carl Hoefkens, avec ces victoires contre le Club de Bruges et Anderlecht dans un chaudron de Sclessin survolté. Il s'agissait même d'un 9 sur 9 grâce au succès à Louvain, le dernier à l'extérieur avant Dender il y a quelques semaines.

Preuve du début de saison hésitant de plusieurs locomotives de notre football, une équipe qui n'est pas parvenue à aligner deux victoires de rang avant novembre pourrait intégrer le top 6 en cas de bon résultat. Mais les chiffres contre La Gantoise ne plaident pas vraiment en faveur des Liégeois.

Le Standard reste sur deux lourdes défaites face aux Buffalos (5-1 en ouverture des Europe Playoffs, 1-4 à domicile quelques semaines plus tard). De plus, les Rouches n'ont plus gagné en terres gantoises depuis avril 2019 sous Michel Preud'Homme. A l'époque, un penalty de Razvan Marin dans le temps additionnel avait décidé de l'issue de la rencontre. Depuis, neuf Gand-Standard ont été disputés, La Gantoise en a gagné huit.

Mais les Buffalos ne se présenteront pas avec une dynamique aussi bonne que par le passé. L'équipe reste sur quatre matchs sans victoire en championnat, dont les trois derniers sans parvenir à marquer, y compris face au Beerschot. Le Standard devra faire attention à ne pas les relancer comme ils l'ont trop souvent fait face à des adversaires en manque de confiance ces derniers mois.