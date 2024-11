Enfin, les transferts de La Gantoise portent leurs fruits ! Wouter Vrancken élogieux envers deux recrues

La Gantoise a décroché sa deuxième victoire en Conference League. Elle a battu l'Omonia Nicosia 1-0. Le coach Wouter Vrancken a loué certaines des nouvelles recrues.

Tiago Araujo, positionné comme arrière gauche, a offert une passe décisive à Omri Gandelman, permettant à son équipe de remporter la victoire face à l'Omonia Nicosia.

Le jeune arrière gauche se montre de plus en plus convaincant dans son rôle, comme l’a souligné l’entraîneur Wouter Vrancken : "Tiago possède des qualités indéniables ; il a simplement besoin de temps pour s'adapter au championnat belge."

"Dans les championnats du Sud comme le Portugal, le jeu se concentre davantage sur la possession, alors qu'ici, l'accent est davantage mis sur les transitions rapides. Il a déjà beaucoup appris et a encore du chemin à parcourir, mais il affiche une excellente attitude. Avec Archie Brown, nous disposons également d'un bon remplaçant à ce poste."

Atsuki Ito a lui aussi réalisé une belle prestation contre l'Omonia Nicosia : "Ito s'est appuyé sur sa bonne seconde mi-temps du week-end dernier. Il est déterminé et montre une véritable envie de réussir ici."

"Cela me réjouit, car il peut apporter de la sérénité dans la gestion du ballon. Plus il gagnera en confiance au sein de l’équipe et dans ce championnat, plus il apportera de stabilité. Ainsi, toute la responsabilité ne reposera pas uniquement sur Delorge."