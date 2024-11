🎥 "Un Standard qui se laisse aller, ça n'existe pas !" : Sébastien Grandjean bien décidé à sauver le SL16

Sébastien Grandjean est le nouvel entraîneur du SL16 FC, les U23 du Standard. Il aura fort à faire à la tête de la lanterne rouge de D1 ACFF.

Les U23 du Standard ont connu un début de saison cataclysmique. Le SL16 FC est actuellement lanterne rouge de Challenger Pro League, avec seulement un point pris en 11 matchs.

Pour redresser la situation, Sébastien Grandjean a été appelé en remplacement d'Oliver Krause. Il est bien décidé à sauver l'équipe de la relégation.

Il s'est exprimé en interview pour les médias du club. "Pour l'instant, c'est largement insuffisant. On a un point sur trente-trois. Ce n'est pas catastrophique, c'est pire..."

"Pourtant, il y a de la qualité. Mais avec un point sur trente-trois, on peut aussi se poser des questions sur la qualité. Ce groupe ne met pas tous les éléments voulus pour gagner les matchs."

"C'est à moi à changer ça. Le Standard a un nom, une culture, des supporters, cette ferveur et cette rage de vaincre que je veux voir à chaque match. A chaque minute en match et en entraînement. Un Standard qui se laisse aller et baisse la terre, ça n'existe pas."