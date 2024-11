Comme on se retrouve : Vincent Kompany face à un entraîneur qui lui avait donné quelques sueurs froides en Pro League

Le Bayern Munich reçoit Sankt Pauli cette après-midi. L'occasion pour Vincent Kompany de recroiser Alexander Blessin.

Alexander Blessin n'était pas encore l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise quand Vincent Kompany quittait Anderlecht avec fracas. A défaut de croiser le fer dans le derby bruxellois, les deux hommes avaient livré quelques beaux duels du temps où Blessin était à Ostende.

Si dans l'absolu, Kompany n'a jamais perdu face à lui, l'entraîneur allemand lui a donné du fil à retordre. Anderlecht n'avait ainsi gagné aucune des deux rencontres disputées à la côte. A chaque fois, le Sporting a même été mené 2-0 dès la demi-heure.

En août 2020, le Sporting était revenu grâce à des buts d'Adrien Trebel et de Percy Tau. Un an plus tard, ce sont Joshua Zirkzee puis Benito Raman qui avaient aidé les Mauves à sortir la tête de l'eau en deuxième mi-temps.

Deux novices de la Bundesliga

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Comme Vincent Kompany, Alexander Blessin entraîne en Bundesliga. Cet été, il a quitté l'Union Saint-Gilloise pour se rapprocher de sa famille, devenant ainsi le coach de Sankt Pauli, qui fêtait son grand retour dans l'élite allemande.

Le début de saison n'a pas été simple : Sankt Pauli est juste au-dessus de la zone rouge, Blessin a déjà été contesté à plusieurs reprises. Mais l'équipe reste sur une belle victoire (sa deuxième de la saison en championnat) sur le terrain d'Hoffenheim. Alexander Blessin causera-t-il de nouvelles difficultés à Vincent Kompany à l'occasion de la réception du Bayern ? Réponse cette après-midi.