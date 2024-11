Les blessures pleuvent à l'Antwerp : le Great Old perd son capitaine !

L'Antwerp doit désormais faire face à l'absence de Toby Alderweireld ce samedi après-midi, qui se retire de la rencontre face à Courtrai en raison d'une blessure.

La charge des blessures continue de jouer des tours à l'Antwerp ; en plus d'Alderweireld, Bataille, Odoi, Doumbia, Balikwisha et Riedewald ne seront très probablement pas disponibles. De plus, Costa est suspendu. En l'absence d'Alderweireld, il est probable que Bozhinov débute.

L'entraîneur Jonas De Roeck a d'abord tenté de relativiser lors de sa conférence de presse. "Nous sommes les premiers à analyser de manière critique cette situation pour l'avenir."

"Pourtant, je ne vois pas de tendance particulière. Certaines blessures sont difficiles à expliquer. Nous faisons également beaucoup de tests proactifs autour de la fatigue musculaire", a déclaré l'entraîneur au Gazet van Antwerpen.

Un son de cloche différent se fait cependant entendre : certains pensent que les joueurs lèvent trop rapidement le pied et ceux qui ont le moindre doute restent automatiquement chez eux. "Je ne pense pas. Pour être compétitif, il faut être en forme. On ne peut pas jouer à 80%. Peu importe le nom du joueur, nous faisons un choix clair à ce sujet."

La trêve internationale est en tout cas la bienvenue. "L'envie de la trêve internationale est plus grande chez tout le monde maintenant. Cela est lié aux résultats et aussi au temps plus froid et aux terrains qui deviennent plus lourds. C'est propre à cette période de l'année."