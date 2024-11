🎥 Les soigneurs du Standard ont accouru, Andi Zeqiri s'est saisi de la civière : l'énorme frayeur de Noah Fadiga

Noah Fadiga s'est effondré net pendant le match au Standard. Cela a semé un vent de panique dans le stade.

Gand menait 1-0 après une demi-heure de jeu contre le Standard de Liège et contrôlait bien le match. Puis, le stade a retenu son souffle sur un duel très costaud entre Alexandro Calut et Noah Fadiga. Dans un premier temps, le Liégeois a eu l'air le plus touché.

Fadiga s'est relevé mais s'est soudainement effondré près du banc de Wouter Vrancken. L'entraîneur gantois a immédiatement compris la gravité de la situation et a demandé aux secouristes de se dépêcher pour prodiguer les premiers soins.

Ivan Leko est venu immédiatement voir ce qu'il se passait, Andi Zeqiri a quant à lui pris un brancard des mains des secouristes locaux pour aller plus vite, Archie Brown s'est mis à prier. Des images que l'on n'aime pas voir, dans un silence glaçant.

ūüęā | Noah Fadiga vient de s'effondrer subitement sur le terrain durant #GNTSTA. ūüė≥



On espère que tout va bien, Noah ! ūüôŹūüíô pic.twitter.com/bGsygrv1no — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 10, 2024

Fadiga est rapidement revenu à lui et a pu quitter le terrain sur ses deux jambes pour rejoindre les vestiaires. Il n'est évidemment pas remonté au jeu, devant subir des examens à l'hôpital.

Le jeune joueur de Gand a, tout comme son père Khalilou Fadiga, déjà eu des problèmes d'arythmie cardiaque. C'est notamment pour cela qu'il avait rejoint Gand, face aux craintes de Brest. Mais les premières nouvelles semblent rassurantes, même si aucun risque n'a été pris.