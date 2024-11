"Un vrai coup dur" : les retrouvailles entre Vincent Kompany et Alexander Blessin ont tourné en faveur du Belge

Le Bayern se déplaçait à St. Pauli pour y défier le promu entraîné par Alexander Blessin, ancien coach de l'Union et d'Ostende que Vincent Kompany avait déjà croisé en Jupiler Pro League.

Moment de retrouvailles à Hambourg entre Vincent Kompany et Alexander Blessin. Le Bayern était en déplacement chez le promu St. Pauli, et est reparti avec toute la mise sur le plus petit écart, grâce à un superbe but de Jamal Musiala.

"Nous avons senti à quel point ce stade est spécial. La préparation de ce match n'a pas été facile après le match de Ligue des champions de mercredi. Nous avons joué contre une équipe très énergique et très compacte. Nous avons bien défendu, c'est notre point fort aujourd'hui. Nous n'avons pas été aussi efficaces en attaque que nous l'avons été ces derniers temps", a analysé le Belge sur le site du club.

"Ils nous ont rendu la tâche difficile. Même après notre but, St. Pauli a suivi son plan de jeu et s'est montré plus agressif sur la fin. C'était un match difficile, mais nous nous en sommes bien sortis. La victoire d'aujourd'hui est très précieuse, surtout si l'on considère les résultats de Leverkusen et de Dortmund. Il n'y a pas de match facile et celui d'aujourd'hui ne l'était pas pour nous", se satisfait Vincent Kompany.

Objectif maintien, le travail continue pour Blessin

Pour Blessin, la tâche est bien plus compliquée pour le retour des Pirates dans l'élite du football allemand : "Nous sommes bien entrés dans le match et leur avons accordé très peu d'occasions. Nous savions que nous n'aurions pas beaucoup d'occasions d'ouvrir notre jeu. Nous savions aussi que nous devrions peut-être profiter d'un corner pour avoir une grande chance de marquer. Et nous avons eu plusieurs corners, ce que peu d'équipes réussissent contre le Bayern."

"Musiala marque un but fantastique. Le fait que l'équipe ait tout donné sur le terrain est un point positif. Je n'ai rien à redire là-dessus. Perdre par le plus petit des scores est un vrai coup dur. Nous avons montré beaucoup de bonnes choses. Nous allons devoir prendre des points dans nos autres matchs", analyse l'ancien coach de l'Union.