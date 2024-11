Les Espoirs déplumés avant un match crucial : un joueur du Standard en profite et est rappelé

L'avalanche de forfaits en équipe A a envoyé plusieurs Espoirs chez les Diables Rouges. Gill Swerts a donc dû appeler de nouveaux joueurs.

Sans oublier que l'entraîneur des Espoirs était lui-même frappé par deux forfaits : ceux de Mika Godts et Christiaan Ravych, sortis blessés ce week-end. À ces blessures se sont donc ajoutés trois départs de cadres des Espoirs vers l'équipe A.

Killian Sardella, capitaine des U21, remplace Joaquin Seys chez les Diables ; Arthur Vermeeren intègre également l'équipe A suite à la blessure de Charles De Ketelaere. Enfin, Samuel Mbangula, qui avait découvert les U21 un peu plus tôt cette année, est promu en A suite aux forfaits dans le secteur offensif.

La fédération a communiqué les noms des remplaçants de tout ce beau monde. Les défenseurs de Venezia Joël Schingtienne et Richie Sagrado, le défenseur de STVV Rein Van Helden, le latéral du Standard Ilay Camara et le milieu offensif de Genk Konstantinos Karetsas intègrent le groupe des U21.

Kos Karetsas avait déjà été annoncé par les médias limbourgeois comme le remplaçant naturel de Mika Godts. Ilay Camara et Richie Sagrado servent de remplaçants poste pour poste à Sardella et Ravych. On reste un peu plus surpris des arrivées de Van Helden et Schingtienne, aucun défenseur central ne quittant le groupe.

Pour Ilay Camara, c'est une grande première : le back droit du Standard n'avait plus été repris en équipes d'âge depuis les U16. Sagrado, Schingtienne et Van Helden avaient déjà appelé en équipe Espoirs par le passé.