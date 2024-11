🎥 Roméo Lavia se livre sur son grand retour chez les Diables Rouges : "Je suis au meilleur endroit possible"

Roméo Lavia est de retour dans la sélection de Domenico Tedesco. Bien que blessé, il sera présent dans l'effectif pour les prochains matchs de Ligue des Nations.

Roméo Lavia a connu bien des galères depuis son arrivée à Chelsea la saison dernière. Le jeune milieu de terrain n'avait quasiment pas joué en 2023-2024.

Enfin de retour dans le coup cette saison, il a enchaîné quelques matchs et a été rappelé chez les Diables Rouges. Malgré une récente blessure, il est bel et bien présent avec le groupe.

Lavia s'est exprimé quant à son retour - lui qui n'avait plus joué avec les Diables depuis mars 2022 - au micro de RTL Sports. "Je sais que je ne suis pas encore à 100%."

"Mais pouvoir jouer directement ces grands matchs, c'était une très bonne expérience parce que je redécouvre, on va dire. Je me sens beaucoup mieux sur le terrain, de match en match, et j'espère que ça va continuer comme ça."

Le fait de jouer à Chelsea aide évidemment Lavia à retrouver un haut niveau. "Depuis très jeune, j'aime la pression. Donc, je pense que maintenant, on est dans une bonne phase, et je suis au meilleur endroit possible. On veut que le club retrouve sa place. Pouvoir être là en ce moment et pouvoir aider autant que possible pour y arriver, ça me fait du bien", a-t-il continué.