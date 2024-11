🎥 Un arbitre de Premier League suspendu pour... insultes envers Liverpool et Jürgen Klopp ! "Cette vidéo ne devrait jamais sortir"

Un arbitre anglais a été suspendu de ses fonctions pour une raison très surprenante, cette semaine. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit... insulter Liverpool et Jürgen Klopp.

Progressivement, David Coote s'est fait un nom parmi l'élite de l'arbitrage anglais. L'homme de 42 ans compte plus de 100 apparitions en Premier League et a notamment dirigé la finale d'EFL Cup, en 2022-2023, entre Manchester United et Newcastle.

Toutefois, Coote vient d'être suspendu par le Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), cette semaine, pour une raison assez surprenante.

Une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'arbitre professionnel insulte littéralement Liverpool et son ancien entraîneur, Jürgen Klopp.

"Klopp est un con. Il m'a frappé lorsque j'ai arbitré leur match contre Burnley pendant le confinement. Il m'a aussi accusé de mensonges. Je ne suis pas intéressé à parler de quelqu'un qui est vraiment arrogant, alors j'essaie de ne pas le faire."

Autre élément frappant : dans une seconde vidéo, il insiste pour que cette vidéo ne soit jamais divulguée... et visiblement, quelqu'un a trahi sa confiance. On ne sait pas encore quand la vidéo a été enregistrée, mais David Coote était encore au sifflet de la rencontre entre Liverpool et Aston Villa, le week-end dernier...