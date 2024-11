Anderlecht dans une position très délicate : vendre Mario Stroeykens cet hiver n'est pas inimaginable

Mario Stroeykens est actuellement l'un des meilleurs joueurs en Belgique. Le ket d'Anderlecht joue à un très haut niveau semaine après semaine.

Problème : Mario Stroeykens vaut donc beaucoup d'argent, et Olivier Renard doit lui-même générer de l'argent cet hiver pour pouvoir effectuer des transferts. Et actuellement, Stroeykens est le joueur qui pourrait rapporter le plus compte tenu de son âge, de son potentiel et des statistiques qu'il peut présenter. Tant Vincent Kompany que Brian Riemer l'ont déjà remarqué : Stroeykens est un futur crack.

Un transfert à 20 millions ?

Il est même devenu indispensable pour David Hubert. Pas question pour lui de le faire tourner, par exemple, avec Yari Verschaeren. Quand il s'agit de match à enjeu, Stroeykens est sur le terrain. "Nous parlons beaucoup avec lui", a déclaré Hubert dimanche dernier.

Mais Anderlecht sera confronté à un dilemme : vendre ou non ? Il est sous contrat jusqu'en 2026 et dans la situation actuelle, il pourrait rapporter gros. Sa valeur marchande sur Transfermarkt est actuellement de 10 millions d'euros, mais la dernière mise à jour date du 4 juin.

Elle doit tourner autour de 15 millions maintenant, et le club ne voudra pas le vendre pour moins de 20 millions. Ce qui en fait le joueur le plus cher de l'équipe actuelle. Il est déjà connu que Anderlecht doit vendre pour pouvoir recruter un défenseur supplémentaire, un milieu de terrain et un attaquant.

Une énorme perte sur le plan sportif

Des équipes étrangères l'ont déjà remarqué également. Mais son départ serait une immense perte sur le plan sportif. Même si Renard trouve un remplaçant, celui-ci devra s'adapter. David Hubert a calibré tout son système sur son meneur de jeu.

Ce ne serait pas nécessaire s'il y avait d'autres joueurs susceptibles de rapporter de l'argent, mais l'intérêt pour des joueurs comme Dreyer ou Verschaeren est faible, voire inexistant. Anderlecht ne veut pas vendre Sardella, ni Dolberg. Essayez donc de trouver un 9 ou un bon back droit en hiver...

Le débat fait rage également à Neerpede : que faire ? Une vente de Stroeykens en janvier impliquerait de se mettre les supporters à dos. Il est l'un des rares points positifs sur lesquels ils ont pu se reposer ces derniers mois. Dans un monde idéal, il terminerait la saison.

Mais Renard devra alors sortir des tours de passe-passe. Parviendra-t-il à vendre l'un des joueurs moins influents à un prix élevé ? Ce sera l'un de ses gros défis, car perdre Mario Stroeykens équivaudrait à se tirer une balle dans le pied...