🎥 La France patine, l'Angleterre assure l'essentiel, un ancien de Pro League inscrit le but de la soirée : que s'est-il passé dans les autres rencontres ?

Il n'y avait pas que Belgique - Italie ce soir. Petit tour d'horizon des autres résultats en Ligue des Nations.

Dans l'autre match de notre groupe, la France retrouvait Israël dans un match sous très haute tension vu le contexte, à la fois politique mais aussi du point de vue des supporters. Notamment en raison des incidents constatés à Amsterdam la semaine dernière à l'occasion du déplacement du Maccabi Tel Aviv (tandis que les supporters du PSG déployaient en même temps un tifo en faveur de la Palestine).

Plus de 4000 policiers ont ainsi été mobilisés pour la rencontre. Cela a valu aux Bleus un Stade de France vide comme on l'avait rarement vu. Malgré cela, des échauffourées ont éclaté en tribune entre les supporters des deux camps.

Sans surprise, le climat autour du terrain a eu son influence sur la rencontre. Les Français n'ont pas réussi à marquer le moindre but malgré une nette domination, et ont même failli se faire surprendre par l'ancien Louvaniste Raz Schlomo, qui a oublié de conclure au petit rectangle. Cela ne change pas grand-chose au classement du groupe : la France reste deuxième derrière l'Italie mais hors de portée des Diables, tandis qu'Israël décroche son premier point.

đŸ€Š‍♂ | Comment est-ce que Raz Schlomo n’a pas marqué ? đŸ«ŁâŒ #FRAISR pic.twitter.com/QKXaaLPa8O — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 14, 2024

Le show Antonio Nusa

En Ligue B, l'Angleterre n'a pas mis que sept minutes à ouvrir la marque en Grèce, via un but d'Ollie Watkins. Mais les Three Lions ont joué à se faire peur en ne faisant pas le break et en laissant les Grecs s'installer. La délivrance est arrivée dans le dernier quart d'heure sur un auto-but du portier Odysseas Vlachodimos (0-2). Curtis Jones a même porté le score à 0-3 quelques minutes plus tard.

Une victoire très importante qui permet aux Anglais de repasser devant la Grèce à la première place, malgré l'égalité de points. Si elle conserve la tête, l'Angleterre ne sera pas un potentiel adversaire des Diables en barrage.

Notons également le succès de l'Autriche au Kazakhstan (0-2) et la victoire 1-4 de la Norvège en Slovénie. Si l'inévitable Erling Haaland a inscrit son nom au marquoir, le grand monsieur de la rencontre s'appelle Antonio Nusa, auteur d'un doublé, dont une petite merveille de frappe flottante. Enfin, mentionnons la victoire des Îles Féroé en Arménie, la première depuis deux ans dans un match à enjeu.