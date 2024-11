Bientôt la fin pour Tedesco chez les Diables ? Une réunion très importante est prévue !

Battue par l'Italie ce jeudi, la Belgique est assurée de ne pas pouvoir continuer l'aventure en Ligue des Nations.

Les Belges sont ainsi condamnés à jouer pour leur survie dans le groupe, en gagnant d'abord face à Israel ce lundi puis via un barrage dans quelques mois.

Il est évident que la place de Domenico Tedesco est plus que jamais discutée. Le sélectionneur a réalisé un Euro très décevant et n'a ensuite rassuré personne dernièrement.

Sa place pourrait-elle être mise en danger, alors que son mandat court jusqu'en 2026 ? Certains y seraient favorables...

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le nouveau directeur sportif Vincent Mannaert aurait prévu une réunion avec Tedesco ce 19 novembre. Cette dernière pourrait bien décider du futur du sélectionneur...

🚨🇧🇪 Although he is not officially set to take charge until December 1st, Domenico Tedesco has a scheduled meeting with Vincent Mannaert on Tuesday, November 19th. This meeting could determine the future of the Italo-German coach. #DiablesRouges #BELITA pic.twitter.com/phmSj9vm1z