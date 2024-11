John Textor fait son show et "rassure" : non, l'OL ne descendra pas, et voici pourquoi

John Textor a encore pris un coup sur la tête avec l'interdiction de recrutement infligée à l'Olympique Lyonnais, ainsi que la relégation à titre provisoire du géant de la Ligue 1. Le propriétaire américain a affirmé que l'OL ne craignait rien.

John Textor a tenu à ne pas laisser la DNCG avoir le dernier mot : après que l'organisme en charge de délivrer les licences ait annoncé l'interdiction de recruter lors du prochain et - pire encore - la relégation de l'OL à titre provisoire, il a expliqué lors d'une présentation que son club "ne risquait rien".

Textor a notamment argué que la DNCG avait refusé de prendre en compte le fait que l'Olympique Lyonnaiis faisait partie d'une constellation - Eagle Football - dont la situation financière devait être prise dans son ensemble.

Ainsi, si la situation de l'OL en tant que telle ne rencontre pas les critères requis par la DNCG, John Textor affirme, dans des propos relayés par L'Equipe, que Eagle Football pouvait fournir ces garanties financières. Le groupe de Textor comprend le RWDM et Botafogo, ainsi que des parts à Crystal Palace.

"Nous sommes une organisation large, et c'est important de réaliser que tous nos clubs contribuent. Nos services collaborent, nos services financiers collaborent", assure John Textor, qui estime que la DNCG n'a "pas pu digérer" le nombre de données financières fournies par Eagle Football.

Eagle Football s'apprête par exemple à vendre les 45,3% de parts que le groupe détient à Crystal Palace, ce qui suffirait, affirme Textor, à couvrir plus que les besoins financiers de l'Olympique Lyonnais. "Nous ne serons pas relégués, il n'y a aucune chance que cela arrive", rassure-t-il.

"Nous avons des ressources qui vont bien au-delà du club. Même si nous échouons sur toutes nos initiatives globales, de 700 millions d'euros, les propriétaires ne laisseront pas le club couler", assure Textor.

Cela ne devrait pas empêcher, selon L'Equipe, l'Olympique Lyonnais de vendre plusieurs cadres cet hiver pour fournir assez de cash et plus encore que nécessaire, afin de finir la saison dans le vert et d'éviter tout problème en fin de saison. Malick Fofana risque donc bel et bien de changer d'air...