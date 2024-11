Un Diablotin pourrait jouer pour l'Allemagne ou l'Espagne : "Mes proches seraient ravis de me voir porter le maillot de La Roja"

Mathias Delorge est le fils de Peter Delorge, un ancien joueur de Saint-Trond. Les racines de sa mère sont plus internationales.

Mathias Delorge s'appelle officiellement Mathias Delorge-Knieper. Ce double nom vient en réalité de sa mère, raconte le joueur de La Gantoise au Het Nieuwsblad.

“Ma mère est à moitié espagnole, à moitié allemande. En Espagne, il est tout à fait normal d'avoir les deux noms des parents. Je n'ai aucun problème avec ça. Cela a quelque chose de spécial”, ajoute-t-il.

Futur Diable...à moins que ?

Avec toutes les conséquences que cela implique. En tant qu'international, il pourrait donc aussi jouer pour l'Espagne et l'Allemagne s'il le souhaite. Jusqu'ici, il a toujours représenté la Belgique, il est encore monté au jeu à la mi-temps avec les Diablotins hier.

“Je ne pense pas qu'ils me connaissent en Allemagne et en Espagne. Je dois dire que ma famille espagnole est très passionnée. Ils seraient ravis de me voir porter le maillot de La Roja”, ajoute Delorge.

Et il est également ouvert à cette idée. “Pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit, je ressens surtout cette passion pour mes racines espagnoles. Et je suis aussi juste un fier Belge, c'est tout de même à ne pas oublier. Je considère cette diversité culturelle comme une richesse".