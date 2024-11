Deinze sanctionné...avant un forfait contre les Francs Borains ? La mise au point très ferme d'Hernan Losada

Deinze est au bord de l'agonie en D1B. Y aura-t-il seulement match ce weekend ?

Pendant que les Francs Borains travaillent dur sous les ordres de Karim Belhocine, la préparation est beaucoup plus limitée à Deinze avant le match du weekend. Le club est dans la tourmente les joueurs ne sont plus payés.

La direction a été notifiée d'un retrait de trois points pour "non-respect des obligations financières". "Le club pouvait encore faire appel auprès du tribunal arbitral mais ne l’a pas fait dans le délai réglementaire. Par conséquent, le retrait de points est désormais officiel" explique l’association des clubs professionnels belges dans un communiqué.

Une issue inévitable ?

Le quotidien du groupe est terriblement chaotique. Het Laatste Nieuws relate que les joueurs ont dû remettre leur voiture de société ce matin. Certains joueurs étrangers sont déjà partis. Difficile pour l'entraîneur Hernan Losada d'encore penser au football. Il se serait mis d'accord avec son noyau, ou du moins ce qu'il en reste : " Si l'argent promis n'est pas là, nous ne jouerons pas".

Un forfait contre les Francs Borains pointe donc de plus en plus le bout de son nez. D'autant que le groupe ne s'est plus entraîné depuis une semaine et que le staff ne compte pas envoyer les Espoirs pour disputer la rencontre.

Comme si cela ne suffisait pas, Deinze n'aurait même pas assez d'argent pour organiser le match. Les fournisseurs, les stewards et d'autres employés n'ont, eux non plus, plus rien vu depuis des mois.