Écarté des Diables, Yannick Carrasco a également disparu des radars en Arabie Saoudite

Encore titulaire lors du 8e de finale perdu à l'Euro 2024 face à la France, Yannick Carrasco (31 ans) a ensuite fait partie de la "grande lessive" décidée par Domenico Tedesco. Plusieurs joueurs de la "génération dorée" ont été mis de côté pour intégrer de jeunes joueurs.

Mais en club également, il faut dire que le début de saison de Carrasco est compliqué. S'il est capitaine d'Al-Shabab, l'ailier belge n'a marqué qu'un seul but en 7 matchs toutes compétitions confondues et, surtout, il a disparu de la circulation ces dernières semaines.

Le dernier match de l'ancien de l'Atlético Madrid en championnat date du 18 octobre dernier, contre l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Carrasco était titulaire et capitaine pour l'occasion. Mais à la 68e minute, le Diable Rouge quittait la pelouse, blessé.

Yannick Carrasco continues to miss matches ⚪️❌



He will not play tomorrow against Al-Okhdood and probably miss Al-Hilal match on November 30 ⚪️❌ pic.twitter.com/3Ds5mwSomv