Le superbe comeback de Zinho Vanheusden : "Il sera très précieux pour nous cette saison !"

Zinho Vanheusden a fait son grand retour sur les pelouses. Une superbe nouvelle pour lui et le KV Malines.

Réhabilitation et retour : presque personne sur les terrains de football belges n'est aussi familier avec ce processus que Zinho Vanheusden.

L'ancien joueur du Standard est parti cet été au KV Malines pour retrouver un rythme de jeu nécessaire. Sa propension aux blessures le poursuit également à Malines, où il peine à disputer quelques matchs.

À la mi-août, il a dû entamer une nouvelle période de récupération après une rechute inattendue de sa hernie. Il a suivi une rééducation chez le kinésithérapeute de renom Lieven Maesschalck et le club a donné à Vanheusden tout le temps nécessaire pour revenir. Depuis le début du mois d'octobre, des signaux de plus en plus positifs ont été émis. Il a bien réussi à suivre son programme individuel, ce qui lui a permis de reprendre également l'entraînement de groupe.

Zinho Vanheusden de retour dans le onze de base

Après sa montée au jeu en Coupe face à La Louvière, le défenseur a effectué son retour en tant que titulaire ce dimanche. Vingt minutes avant la fin du match, Vanheusden a été remplacé. Besnik Hasi a expliqué que le remplacement était dû à un changement tactique et au fait que Vanheusden était déjà averti. Une bonne nouvelle, car cela signifie que le joueur est fit.

Daam Foulon se réjouit de voir Vanheusden à nouveau présent. "C'est bien pour lui. Je le connais depuis longtemps. Je sais à quel point il est toujours impliqué. C'est très bien qu'il essaie de retrouver son niveau. Il suffit juste qu'il continue comme ça", déclare Foulon à propos de son coéquipier. "Tant qu'il reste épargné par les blessures, il est simplement un très bon joueur que nous pouvons certainement bien utiliser."