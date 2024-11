🎥 Une polémique arbitrale pour lancer la première surprise du weekend : le classement continue à se resserrer

Malines s'est incliné 3-1 à Courtrai. Les visiteurs ont pourtant bien cru ouvrir le score.

Malines avait l'occasion de provisoirement grimper à la troisième place du classement en cas de victoire à Courtrai, plus que jamais englué en bas de classement. La rencontre a bien commencé pour les troupes de Besnik Hasi, avec plusieurs occasions qui ont grandement mis Tom Vandenberghe à contribution.

Au quart d'heure de jeu, le KV a d'ailleurs célébré en voyant le ballon repris par Aziz Ouattara franchir la ligne. Mais les angles de vue disponibles ont poussé l'arbitre à ne pas valider le but.

ūüĒé | Après vérification du VAR, Nathan Verboomen a décidé de ne pas valider le but. ūü§ŹūüĎÄ #KVKKVM pic.twitter.com/DdFdD81Gr3 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 29, 2024

Un coup sur la tête des Malinois

Dix minutes plus tard, c'est l'autre KV qui ouvrait le score, sur une belle percée de Dion De Neve sur le côté gauche. Mis en confiance par son but, Courtrai a alors pris le dessus et s'est même permis de faire le break sur la dernière action de la mi-temps grâce à Nacho Ferri, bien lancé en profondeur (2-0).

Malgré les changements de Besnik Hasi, les Malinois ne sont pas parvenus à refaire leur retard dans le deuxième acte. Le score n'a évolué que dans le temps additionnel, avec un but de chaque côté : Ferri s'est offert un doublé, Benito Raman a encore joué les supersub, de manière inutile cette fois (3-1).

Quel but de Nacho Ferri pour le troisième but de Courtrai face à Malines.

Une roulette pour se débarrasser du défenseur dans la surface ūüė≥ūüė≥pic.twitter.com/WncE0oFPTs — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 29, 2024

Malines manque donc l'occasion de passer devant Anderlecht et de revenir à hauteur de l'Antwerp. Bien meilleure opération pour Courtrai, qui ne sort pas encore de la zone rouge mais revient provisoirement à hauteur de Saint-Trond, Louvain et Charleroi, les trois autres équipes à 17 points.