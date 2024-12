Les projets de nouveau stade et d'académie finalement compromis : mauvaise nouvelle pour un club de D1 ACFF

L'Union Rochefortoise se montre ambitieuse sous l'impulsion de Nicolas Lhoist. Mais les grands projets du club pourraient bien être mis au placard.

Cet été, l'Union Rochefortoise était fière de présenter son projet de nouveau stade. Nicolas Lhoist, président et mécène du club, révélait le futur départ du Parc des Roches pour s'installer à Marche-en-Famenne, le long de la N4, dans un nouvel écrin de 8500 places.

La direction tablait sur des premiers matchs d'ici 2027 ou 2028 dans la nouvelle arène : "On veut construire un stade moderne et multifonctionnel. Aujourd’hui, les stades ne sont plus seulement construits pour accueillir un match toutes les deux semaines. Il y aura du bureau, du shopping peut-être, des centres de conférences. Tout cela est pour l’instant à l’étude et on espère pouvoir présenter un projet dès l’automne" déclarait alors Nicolas Lhoist à la RTBF.

Un contexte difficile

Mais l'automne n'a pas apporté de bonnes nouvelles. Selon des bruits de couloir de plus en plus insistants qui nous reviennent, ce nouveau stade ne devrait finalement pas voir le jour de sitôt.

En cause, des problèmes dans la société de Nicolas Lhoist qui impacteraient les projets rochefortois. Le club devrait communiquer à ce sujet dans le courant de la semaine prochaine.

Si cela ne remet pas en cause la suite de la saison de l'équipe, c'est en tout cas un coup dur pour le club, qui doit aussi mettre au frigo son projet de nouvelle académie.