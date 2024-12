L'un des grands talents de l'Antwerp aurait pu jouer pour Bruges : il explique son choix

Kobe Corbanie fait sensation cette saison à l'Antwerp. Le jeune joueur a choisi le Great Old dans sa jeunesse, malgré beaucoup d'intérêt.

"J'ai fait un test une fois au Club de Bruges, mais je ne voulais pas vivre en internat. Cela a joué un rôle dans mon choix", explique Corbanie dans la Gazet van Antwerpen. "Avec le recul, choisir l'Antwerp était la bonne décision."

Corbanie, malgré son choix en faveur de l'Antwerp, a une famille plutôt Blauw & Zwart. "Mon père vient de Tielt et presque toute sa famille supporte le Club. Mais la rivalité ? Cela ne pose aucun problème. Nous n'avons pas de groupe WhatsApp - du moins pas un auquel je participe", rit-il. "Mes beaux moments contre le Club, comme mon but la saison dernière, sont appréciés par famille aussi."

Corbanie est un joueur polyvalent, ce qui s'est avéré à plusieurs reprises cette saison. "J'ai occupé différentes positions : arrière droit, milieu central, à droite dans une défense à trois et même arrière gauche. Cela a toujours été ma force. Pour mon développement, il est important de jouer des minutes, donc je considère maintenant ma polyvalence comme un avantage. Cependant, s'adapter à une autre position à ce niveau n'est pas toujours simple."

Je ne suis pas un Tjaronn Chery

Bien sûr, ce n'est pas toujours parfait. Il y a quelques semaines, Corbanie a commis une erreur lors du match contre Courtrai. "Cela n'avait pas grand-chose à voir avec ma position. C'était simplement une mauvaise évaluation du ballon, et cela peut arriver à tout le monde. Pourtant, ça m'a trotté dans la tête . Je suis le premier à être critique envers mon propre jeu."

Et quelle est finalement sa position idéale ? "J'ai des qualités en tant qu'arrière - aller et venir sur le côté - et en tant que milieu - contrôler le jeu et faire des passes. Mais je ne deviendrai jamais un joueur créatif comme un Tjaronn Chery. Cela ne correspond pas à mon style. Je suis un autre type de joueur, et c'est très bien."