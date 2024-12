📷 Les supporters du Beerschot rappellent de mauvais souvenirs à ceux de Malines en évoquant l'Opération Mains Propres

Beerschot - KV Malines était l'une des affiches de ces 8e de finale. Et les supporters des Rats avaient un message à l'intention de ceux des Sang & Or.

Le Beerschot et le KV Malines jouent deux fois l'un contre l'autre en peu de temps et cela ne peut bien sûr pas se passer sans quelques piques subtiles échangées de part et d'autre. Il y a une semaine et demie, le KV Malines a reçu le Beerschot en championnat.

Le Malinwa avait pour l'occasion invité les anciens de la maison Igor De Camargo et Onur Kaya pour donner le coup d'envoi, et le speaker avait souligné avec insistance que ceux-ci étaient les héros du titre de 2019.

C'est là que réside l'origine de cette jeune rivalité, lorsqu'ils étaient en concurrence pour le titre en D1B. Le KV Malines avait battu le Beerschot dans les barrages pour la montée, grâce à un but tardif dans le match retour. Il était donc intéressant de voir ce que le Beerschot avait en réserve, sachant qu'ils accueillaient le match de Coupe mercredi soir.

Les banderoles du Beerschot

Dès l'entrée des joueurs sur le terrain, les supporters locaux ont sorti quelques banderoles simples, mais claires. Il n'a fallu que deux banderoles pour faire passer le message : 'Mains anversoises, Mains propres'. Avec en plus de nombreuses 'mains' gonflables qui ont surgi dans les sections des supporters des Rats.

10' |0-0| Le KV Malines prend possession du ballon et obtient quelques corners. Nos Mannekes se positionnent bien en bloc. #BEEKVM #CrokyCup pic.twitter.com/033U0nAvzO — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) 4 décembre 2024

L'Opération Mains propres (Propere Handen) avait bien sûr fait scandale à l'époque, et le KVM était impliqué dans le cadre du match contre Waasland-Beveren.