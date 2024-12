Le FC Bruges premier qualifié pour les quarts de Croky Cup : Nicky Hayen doit voler au secours de Nordin Jackers, auteur d'une grosse bévue

En s'imposant sur la pelouse du Patro Eisden (1-3), le Club de Bruges est devenu le premier qualifié pour les quarts de finale de cette édition de la Coupe de Belgique. Après la rencontre, Nicky Hayen regrettait toutefois la bévue de Nordin Jackers qui a coûté la clean-sheet aux Blauw & Zwart.

Le Club de Bruges a bien commencé la rencontre sur la pelouse du Patro Eisden Maasmechelen, mardi soir, et a pris les devants via Casper Nielsen avant le quart d'heure. Les Blauw & Zwart sont devenus les premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette édition (1-3), puisque toutes les autres rencontres se dérouleront ce mercredi, sauf Anderlecht - Westerlo, prévu jeudi.

"Nous avons bien démarré dans des circonstances difficiles", déclarait l'entraîneur du Club, Nicky Hayen, devant les caméras de VTM. "Le terrain ne nous était pas vraiment favorable, c'était difficile. On l'a vu aussi sur le but encaissé. D'un autre côté, nous avons bien maîtrisé le match, mais nous nous sommes quand même compliqué la tâche. La première mi-temps était équilibrée."

"Nous sommes bien revenus des vestiaires et avons rapidement marqué sur phase arrêtée. Mission accomplie, ni plus ni moins", a-t-il poursuivi.

Nordin Jackers part à la faute, Nicky Hayen le défend

Le but concédé est venu d'une erreur de Nordin Jackers. Le portier remplaçant de Simon Mignolet a perdu le contrôle du ballon, permettant à Bammens de lui prendre et de le transmettre à Van Eenoo, qui a égalisé dans un but vide.

"C'était une mauvaise prise de balle de la part de Nordin. Nous essayons toujours de construire depuis l'arrière, donc c'est le risque que nous prenons. C'est aussi ma responsabilité. Nous demandons ça et sur 100 occasions, ça fonctionne 99 fois et échoue une fois. Dans ce cas, il est juste bon que nous ayons rectifié le tir. C'était mérité", a conclu Hayen.