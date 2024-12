"Le problème, c'est qu'il perd 18 ballons sur 20" : Romelu Lukaku critiqué par d'anciens grands joueurs de Serie A

Pourtant souvent décisif avec le Napoli, Romelu Lukaku continue de recevoir de nombreuses critiques, notamment d'anciens joueurs. Mais qu'est-ce que ces derniers reprochent vraiment à Big Rom ?

Décisif à 10 reprises (5 buts et 5 assists) en 13 matchs cette saison, Romelu Lukaku semble bien débuter avec le Napoli. Du moins sur le plan comptable.

Valon Behrami, ancien international suisse et joueur de Naples, n'est cependant pas du même avis. "Conte ne s'attendait pas à retrouver ce Lukaku-là. Il espérait peut-être pouvoir lui apporter plus d'énergie et l'aider physiquement," explique le natif de Mitrovica au micro de DAZN. "Il l'utilise dans son registre, mais c'est différent de ce qu'il attendait. Il est en retard dans le jeu, manque de puissance, et a moins d'impact."

Alessandro Matri, ex-joueur de la Juventus et de l'AC Milan, ne comprend pas non plus ce transfert : "Je ne suis pas convaincu par l'achat de Lukaku : c'est un joueur adapté aux caractéristiques du jeu de Conte, mais je dois dire que ces deux dernières années, ce n'est plus le Lukaku que nous avons vu à l'Inter."

"Je suis un grand admirateur de Lukaku, mais voir Conte le sortir à la 65e minute montre bien qu'il n'est pas pleinement satisfait," souligne le natif de Sant'Angelo Lodigiano.

Le problème, c'est qu'il perd 18 ballons sur 20

Lors de l'émission Sky Calcio Club, Big Rom a également été critiqué par Paolo Di Canio, ancien joueur de l'AC Milan et de la Juventus : "Naples est leader avec un avant-centre qui est absent. Tant que vous êtes premiers, ça va. Je sais ce que Conte a en tête : si j'ai Lukaku, balance-lui le ballon et il s'occupera du reste. Le problème, c'est qu'il perd 18 ballons sur 20."

Comme on peut le constater, malgré un bilan comptable plus que satisfaisant, Big Rom continue de recevoir beaucoup de critiques sur son niveau de jeu. Romelu Lukaku espère bien faire taire ses détracteurs lors des prochains matchs.