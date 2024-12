L'Union Saint-Gilloise aurait fait une belle offre pour un premier renfort hivernal

L'USG pourrait bien tenter de se renforcer cet hiver avec l'un ou l'autre transfert entrant. Mais une offre aurait été refusée pour un talent danois.

Selon les informations du média danois Tipsbladet, l'Union Saint-Gilloise aurait émis une offre pour le jeune attaquant Tammer Bany (21 ans), qui évolue au Randers FC, en D1 danoise. Un attaquant de pointe qui a disputé 15 matchs cette saison pour deux buts et 4 passes décisives.

Une offre qui se situerait entre 1,5 et 2 millions d'euros mais qui aurait été refusée par Randers, précise le quotidien danois. Étonnant, car Bany est évalué à 500.000 euros par Transfermarkt - mais est encore sous contrat jusqu'en 2027.

Tammer Bany est cependant considéré comme un grand talent et n'est arrivé au Randers FC que l'année passée, et le club estime donc qu'en une année de plus en D1 danoise, il pourrait probablement valoir plus cher lors d'un mercato futur.

Un tel renfort serait d'ailleurs loin d'être un renfort majeur et à court terme pour l'Union Saint-Gilloise mais plutôt un joueur d'avenir, surtout au vu de la concurrence dans le secteur offensif unioniste.