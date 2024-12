Mauvaise nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise avant un match crucial : "Son année est terminée"

Sébastien Pocognoli sera privé de Ross Sykes jusqu'à l'année prochaine. Une mauvaise nouvelle pour une Union qui remonte pourtant bien la pente.

L'Union Saint-Gilloise pourrait finir l'année 2024 en fanfare. Une victoire ce jeudi soir contre l'OGC Nice et le top 24 sera à portée, après des débuts compliquées en Europa League pour les hommes de Sébastien Pocognoli.

En championnat également, l'USG reste sur une série de matchs sans défaite, même si les Unionistes ont aussi concédé 3 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Lors du déplacement au Cercle de Bruges, Ross Sykes est sorti blessé, et ce mercredi en conférence de presse, les nouvelles n'étaient pas bonnes.

Sébastien Pocognoli a en effet confirmé que son défenseur anglais ne reviendrait pas en 2024. "Ross souffre d'une contracture et d'une élongation à l'adducteur. Il sera absent 2-3 semaines et on peut donc dire que son année est terminée", révèle l'entraîneur de l'Union dans des propos relayés par La Dernière Heure.

La poisse pour Ross Sykes, qui avait déjà manqué les premières semaines de compétition en raison d'une blessure au pied. L'Anglais n'avait réintégré le onze que fin octobre et retrouvait ses marques, marquant même la semaine passée face à l'Antwerp.

Bonne nouvelle cependant pour l'Union avec le retour de blessure d'Alessio Castro-Montes, absent depuis deux mois et qui a repris les entraînements collectifs. Il pourrait faire partie du groupe ce jeudi contre Nice.