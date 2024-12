🎥 Arthur Theate part à la faute, Malick Fofana en profite : quand les malheurs d'un Diable font le bonheur d'un autre

Lyon s'est imposé 3-2 contre Francfort. Avec encore un but de Malick Fofana.

Duel de Diables Rouges en Europa League ce soir, entre Lyon et Francfort. Sans surprise, tant Malick Fofana qu'Arthur Theate étaient alignés dès le coup d'envoi.

C'est le second qui a eu le sourire en début de match, lorsqu'Ansgar Knauff a mis l'Eintracht sur les rails peu après la fin du premier quart d'heure. Mais Rayan Cherki a permis à l'OL d'égaliser avant la demi-heure (1-1).

Le quatrième but de Malick Fofana en Europa League

Score de parité au repos, la partie a basculé en début de deuxième acte avec les deux Diables impliqués. Sur une remise en jeu allemande, Arthur Theate s'est fait avoir par le pressing d'Alexandre Lacazette, Cherki en a profité pour jaillir, fixer la défense désorganisée et servir Fofana en pleine course pour le 2-1.

🚹đŸ‡ȘđŸ‡ș GOAL | Lyon 2-1 Frankfurt | Malick Fofana



MALICK FOFANA HAS GIVEN LYON THE LEAD !!!!!!!!!pic.twitter.com/8kMLkxOsZ8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 12, 2024

Theate s'en voudra d'autant plus que quatre minutes plus tard, les Lyonnais faisaient le break grâce à Ernest Nuamah, le fameux transfert le plus cher de l'histoire du RWDM qui n'a jamais mis un pied à Molenbeek.

La réduction du score de Francfort dans les dernières minutes n'a finalement pas changé l'issue du match. Une victoire 3-2 qui fait du bien à Lyon : les Gones reviennent à hauteur de leur adversaire du soir au classement, au chaud dans le top 8.