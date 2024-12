La reprise du Standard prend du temps...et c'est tout sauf étonnant : les dessous du dossier qui en fait hésiter plus d'un

Les comptes du Standard sont toujours dans le rouge. Quel repreneur prendra le risque d'assumer toutes les dettes ?

Les chiffres annuels consultables dans le Banque nationale sont dans le rouge sombre. Mais cela, on le savait déjà. Le propriétaire A-cap n'a plus donné de nouvelles depuis lors, et ce n'est pas un hasard. Ils ont actuellement d'autres préoccupations.

Le fonds d'investissement a été sanctionné aux États-Unis, l'empêchant d'opérer sur ce marché jusqu'à la fin de l'année. Les problèmes ne viennent jamais seuls : car avec le Standard, A-Cap joue également gros.

© photonews

La perte du Standard pour la saison 2023-2024 s'élève à 25 millions d'euros. Au cours des quatre dernières années, le club a accumulé des pertes totales de 86 millions d'euros. Les fonds propres du club s'élèvent à -39 millions d'euros, contre -24 millions l'année précédente. Sans un propriétaire injectant régulièrement de l'argent, le club ne peut pas survivre.

Les pertes s'expliquent en partie par l'augmentation des coûts salariaux, qui ont augmenté de près de 6 millions d'euros pour atteindre 36,4 millions d'euros. D'autre part, le chiffre d'affaires n'a que légèrement augmenté, ce qui a accru les pertes. De plus, le club ne peut plus compter sur les revenus supplémentaires cruciaux des qualifications européennes, tandis que les performances décevantes en Belgique ont également contribué à faire baisser les droits télé.

Aucune offre concrète pour le moment

Sans surprise, les dettes du club ont augmenté, passant de 55 à 69 millions d'euros. C'est pourquoi A-CAP a fermé les yeux sur 25 millions d'euros de créances pour donner au club un peu de répit.

C'est uniquement grâce à la garantie financière d'A-Cap que le Standard trouve grâce aux yeux de la commission des licences. Cependant, en raison de leurs récents problèmes aux États-Unis, la situation pourrait bien changer. Pourront-ils continuer à garantir tout cela ?

© photonews

Le Standard devra s'ajuster aux moyens disponibles et réduire encore plus son budget. A moins que le rachat ne se finalise rapidement. Car A-Cap est dans une mauvaise posture et ne continuera pas à investir dans un puits sans fond.

Les chiffres financiers ne suscitent guère l'intérêt des acheteurs potentiels. Bien que le club insiste sur le fait qu'il y ait des intéressés, aucune offre concrète n'a encore été reçue. Il faut dire que l'investissement à réaliser n'est pas à prendre à la légère.

Pour l'heure, l'une des seules perspectives de valeur ajoutée provient des options d'achat d'Andi Zeqiri et Ilay Camara, parmi les meilleurs sur le terrain. Le nom de Marlon Fossey a également été évoqué pour dégager des liquidités. Des jeunes du cru seront-ils eux aussi à nouveau vendus pour dégager des liquidités ?