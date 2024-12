L'Union a-t-elle définitivement franchi un palier ? "Quelque chose est en train de se créer !"

L'Union Saint-Gilloise s'est offert une superbe victoire face à l'OGC Nice en Europa League. Les Bruxellois semblent grandir au fil des matchs.

"On aurait pu marquer plus tôt et se mettre à l’abri plus vite ce soir. Mais au final, cette victoire acquise de cette manière constitue un boost mental qui va nous faire du bien pour la suite de la saison. On a pris trois points au courage, à la manière de l’Union", a commencé Anthony Moris au micro de la RTBF.

Les Unionistes ont connu beaucoup de difficultés en début de saison mais semblent en nette progression depuis plusieurs semaines. Moris avait également ce sentiment.

"Je suis fier, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Je vois de la cohésion d’équipe, de la mentalité, de l’abnégation. On doit faire mieux dans certains matches mais cet état d’esprit est le bon et c’est celui qui va nous permettre de gagner ce genre de matches", a-t-il continué.

Le gardien luxembourgeois, qui n'a jamais la langue dans sa poche, a ensuite donné son avis concernant l'état du terrain du stade Roi Baudouin ce jeudi, mais aussi concernant le dossier de nouveau stade à l'Union.

"Les politiques doivent se bouger pour nous offrir un nouveau stade. Il faut trouver un endroit où jouer", a terminé le gardien et capitaine unioniste.