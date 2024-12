La pelouse du Lotto Park est dans un état déplorable : dépenser ou bricoler, Anderlecht hésite encore

Le terrain du Lotto Park est dans un triste état. En vue de la dernière rencontre de l'année civile face à Dender prévue le 27 décembre, les jardiniers tentent de tirer le meilleur parti des 19 jours sans match à domicile, mais une amélioration structurelle semble impossible à court terme.

Les problèmes avec la pelouse du Lotto Park ne sont pas nouveaux. La saison dernière déjà, le terrain sur lequel Anderlecht évolue avait été affecté par une bactérie, entraînant la grande frustration de l'entraîneur Brian Riemer. Et bien que la pelouse se soit quelque peu rétablie pour les Play-Offs, il s'avère maintenant que la cause est plus profonde. C'est le sable, répandu sur le terrain par le passé, qui détériorerait le gazon.

Ce sable contenait trop de sel, ce qui rend la croissance de l'herbe difficile, écrit le Nieuwsblad. Un remplacement complet de la pelouse coûterait plus d'un million d'euros. Anderlecht avait opté pour une approche moins coûteuse en ne renouvelant que la couche supérieure, mais cela s'est révélé insuffisant.

La situation actuelle soulève des questions sur la cause des problèmes et sur la manière de les résoudre de manière structurelle. Par le passé, Anderlecht installait souvent de nouvelles pelouses pendant la trêve hivernale, qui pouvaient être désinstallées rapidement.

Cependant, sous l'actuelle direction, cette solution est considérée comme trop temporaire et coûteuse, puisque la trêve hivernale à venir ne durera que 16 jours. Impossible, donc, de résoudre le fond du problème en si peu de temps.

Pour l'instant, la direction anderlechtoise garde toutes les options ouvertes, et aucune décision n'a encore été prise. Ce n'est que si la situation devenait intenable qu'Anderlecht envisagerait à nouveau une mesure d'urgence, comme la pose d'une nouvelle pelouse. Jusqu'à cet état de non-retour, des réparations provisoires seront effectuées.