Ivan Leko n'a pas oublié le 5-0 du match aller et veut prendre sa revanche face à La Gantoise... avec un secteur défensif toujours aussi décimé

La dernière rencontre à domicile de l'année sera un véritable défi pour Ivan Leko et le Standard, encore privés d'une bonne partie du secteur défensif pour affronter Gand. Le T1 des Rouches veut prendre sa revanche sur le match aller, en essayant de construire, au mieux, son puzzle.

Pour Ivan Leko, c'est le casse-tête. L'entraîneur du Standard, en outre des blessés habituels, sera privé d'Ibe Hautekiet, suspendu, pour la réception de Gand, dimanche. En conférence de presse, le Croate a été interrogé sur les raisons de ces absences si nombreuses et récurrentes.

"On peut se poser des questions, pourquoi nous ? Mais ce serait perdre son temps, on connaissait en début de saison, en ayant construit l'équipe, les qualités de chaque joueur. Pour quelques joueurs, on n'est pas surpris des blessures. C'est dommage pour David Bates qui jouait beaucoup à Malines, et aussi Alexandro Calut. Tu n'espères pas ça pour un joueur qui s'entraîne tous les jours."

"C'est collectivement qu'il faut travailler pour régler les soucis, on a déjà fait des bons matchs derrière avec une défense expérimentale, même si c'est difficile de changer chaque week-end pour la confiance et les automatismes. Si on regarde le nombre de joueurs qui ont évolué dans la défense et le fait qu'on reste une équipe stable, ça veut dire que les joueurs respectent les règles derrière et ont des automatismes", a poursuivi Leko, affirmant qu'il avait discuté avec Henry Lawrence et Aiden O'Neill pour potentiellement prendre place derrière, alors que Boli Bolingoli, sorti face au Beerschot, était "entre des crampes et une petite blessure."

Le Standard veut prendre sa revanche sur La Gantoise

Battus 5-0 au match aller, les Rouches seront animés par un important esprit de revanche. "Le 5-0, c'était notre pire match de la saison. L'adversaire nous a dominé partout, dans les duels, l'intensité, la qualité, techniquement et tactiquement. Quand tu es dans le sport, tu attends une réaction de toi-même, du staff, des joueurs, des supporters et de tout le monde. Quand tu perds 5-0, tu ne dors pas bien. Il faut contrôler ses émotions, mais ce sera une extra-motivation pour nous", assurait Leko, qui n'estime pas que la mauvaise période des Buffalos puisse jouer un rôle dans la rencontre du week-end.

"Je pense que Gand joue mieux maintenant qu'avant, mais les résultats ne viennent parfois pas. Hier, ils ont dominé, mais on passe de 0-2, 0-3 à une défaite. C'est une équipe qui a déjà montré en championnat, et surtout contre nous, qu'ils sont top physiquement, avec une défense stable, un bon milieu de terrain et beaucoup de joueurs qui viennent dans le rectangle avec des qualités différentes. On doit jouer notre meilleur match de la saison pour gagner, et normalement, il ne doit pas être nécessaire de rappeler ça aux joueurs. A la maison, le dernier match de l'année, c'est aussi une motivation supplémentaire", a conclu Ivan Leko.