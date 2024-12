🎥 Combien de temps les Diables pourront-ils encore s'en passer ? Charles De Ketelaere offre la victoire à l'Atalanta d'un doublé magistral

Et une onzième victoire de rang pour l'Atalanta en Italie ! Pourtant Empoli a bien cru pouvoir freiner le leader de la compétition. Les visiteurs ont ainsi ouvert le score à la fin du premier quart d'heure.

Mais Charles De Ketelaere a débuté son oeuvre de la soirée en égalisant d'une tête plongeante peu après la demi-heure. L'Atalanta a même complètement renversé la situation en inscrivant le 2-1 par Ademola Lookman juste avant la mi-temps.

Charles De Ketelaere with a superb header to equalise against Empoli! pic.twitter.com/YMbZmSfWMZ