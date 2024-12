Thorgan is back ! Qui fera les frais de son retour ? Plusieurs solutions s'offrent à David Hubert

Anderlecht s'apprête à recevoir un beau cadeau de Noël avec le très probable retour de Thorgan Hazard contre Dender. Même s'il n'est pas encore assez fit pour être titulaire, la question se pose : comment s'articulera l'équipe avec lui en deuxième partie de saison ?

En tentant d'impliquer tout le monde en Europa League et en championnat, David Hubert veut respecter une logique : celui qui est le plus performant et le plus en forme sera titularisé. Sur le flanc gauche, il a déjà beaucoup de choix. Avec Samuel Edozie, Francis Amuzu, Nilson Angulo et Tristan Degreef, il y a déjà quatre joueurs éligibles.

Stroeykens intouchable

Hubert préfère également que ses joueurs de couloir restent le long de leur ligne plutôt que de les voir dézoner. Thorgan Hazard, lui, préfère justement se balader de gauche à droite pour chercher les combinaisons. Mais Anderlecht ne fera pas reculer Mario Stroeykens, qui fait fureur en tant que meneur de jeu, pour laisser à Thorgan le poste de numéro dix.

Le choix le plus logique semble donc être celui de la droite. À ce poste, Anders Dreyer n'a pratiquement aucune concurrence, bien que le Danois ait joué une saison moindre. Hazard y a disputé 80 matches au cours de sa carrière, pour 13 buts et 23 passes décisives. Sur le flanc gauche, il compte 33 buts et 45 passes décisives en 185 matches.

Ces chiffres prouvent également que Hazard peut jouer un rôle très important s'il est rétabli d'ici les Playoffs. Hubert ne peut pas l'ignorer si Anderlecht veut arriver là où il l'ambitionne. Degreef et Edozie sont certes des talents, mais ils n'ont pas l'expérience de l'ancien Diable Rouge.

De toute manière, ces considérations sont avant tout théorique. La réalité d'un match et les actions initiées rendent les positions mouvantes. Mario Stroeykens et Thorgan Hazard devront retrouver leurs automatismes, notamment en permutant au cours de la rencontre.

Cela rendra le jeu d'Anderlecht plus imprévisible. Un peu à l'image de ce que propose Thorsten Fin à Genk avec Jarne Steuckers et Konstantinos Karetsas.