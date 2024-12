"C'était toujours pour Charleroi, ça m'énervait" : la frustration d'Yves Vanderhaeghe pour son retour à domicile

Courtrai s'est incliné face à Charleroi hier après-midi (0-1). Les Kerels estimaient mériter mieux.

Pour sa première au Stade des Eperons d'or depuis son retour à Courtrai, Yves Vanderhaeghe espérait mettre Charleroi sous pression, comme c'est souvent le cas avec ces supporters si proches du terrain. Mais d'un point de vue sportif, l'équipe ne leur a pas souvent donné l'occasion de s'enflammer, avec une certaine impuissance dans le jeu.

"Nous avons joué un match honorable, mais nous avons perdu la bataille pour le deuxième ballon à chaque fois. C'était toujours pour Charleroi et ça m'énervait. De cette façon, vous êtes toujours repoussé et vous ne parvenez pas à trouver une solution offensive" pestait-il.

Un mercato crucial pour se maintenir

Le capitaine Joao Silva se montrait plus positif : "C'était un match que nous devions toujours gagner, surtout à domicile. Et nous avons mis les ingrédients pour. En première mi-temps, nous avons quelques grosses occasions, mais nous manquons d'efficacité. Ensuite, on a tout essayé, mais il y avait une très bonne équipe en face".

Yves Vanderhaeghe attend désormais le mercato avec impatience : "Il est clair qu'après le Nouvel An, nous aurons besoin de renforts ici et là. Cela sera nécessaire pour rendre le noyau compétitif pour la deuxième partie de saison".

Car dès que l'équipe doit déplorer quelques forfaits (il y en avait six face aux Zèbres, dont des joueurs tels que Nacho Ferri et Abdelkahar Kadri), cela s'en ressent : "Nous devons vivre avec la façon dont les choses se sont déroulées. Le plus important est que nous puissions tirer les leçons de ces derniers matches". Tant au niveau du staff (et du groupe) que de la direction.