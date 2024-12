La seule ombre au tableau pour l'Union : "Espérons que cela ne soit pas trop grave..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-3 ce jeudi sur le terrain de La Gantoise. Une façon idéale pour les hommes de Sébastien Pocognoli de terminer la première partie de saison.

L'Union Saint-Gilloise a connu bien des changements l'été dernier, avec notamment le départ de son coach Alexander Blessin. Pour le remplacer, Sébastien Pocognoli, qui avait donc fort à faire pour sa première expérience en tant que T1.

Après un début de saison poussif, force est de constater que l'Union tourne à plein régime. Pocognoli peut donc être pleinement satisfait.

"On avait plusieurs objectifs il y a deux mois : on voulait être dans le top six en championnat, se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de Belgique et être le mieux classé possible en Europa League. Les objectifs sont atteints", a déclaré Pocognoli en après-match au micro de DAZN.

"Aujourd'hui, on a fait un bon match, même si la gestion aurait pu être meilleure. C'est beaucoup de travail, il faut réussir à gérer tout un groupe."

L'Union espère également que la blessure de Sofiane Boufal ne sera pas trop grave. "Il passera une IRM ce vendredi, donc j'espère que ce sera une simple torsion et pas une blessure ligamentaire", a renseigné Pocognoli.