Et mainteant, un penalty manqué : faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Antonio Conte très franc sur les critiques

Romelu Lukaku a finit l'année sur un penalty manqué. Antonio Conte s'est exprimé sur son cas en conférence de presse.

Dans un penalty "manqué", il y a d'abord un gardien qui fait bien son travail. Mais au-delà du bel arrêt de Filip Stankovic, l'action symbolise un passage un peu moins faste pour Romelu Lukaku.

🧤 | Filip Stanković arrête le penalty de Romelu Lukaku. 🚫⚽ #NapoliVenezia pic.twitter.com/YzmHflpCbQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 29, 2024

Car derrière la place de leader désormais occupée par le Napoli en compagnie de l'Atalanta et les 6 buts (plus 4 assists) de Big Rom en 16 matchs de Serie A, les dernières semaines sont plus délicates.

Vivement 2025

L'attaquant de 31 ans n'a été décisif qu'à trois reprises lors des onze derniers matchs et essuie quelques critiques de la presse transalpine et des supporters napolitains. Antonio Conte a été invité à s'exprimer à son sujet en conférence de presse.

"Maintenant qu’il est au sommet, les attentes à son égard sont plus élevées que pour les autres, c’est un joueur de classe internationale et son CV suscite des attentes plus importantes. Il doit continuer à faire ce qu’il fait, il le sait aussi. Il doit répondre à ces attentes" a-t-il déclaré.

Après l'Euro manqué avec les Diables Rouges, la longue attente pour débloquer sa situation à Chelsea et cette fin d'année plus creuse, Romelu Lukaku attend 2025 avec impatience pour rugir à nouveau.