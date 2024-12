Sa blessure, son éventuelle prolongation à Manchester City : Kevin De Bruyne fait le point avant d'entamer 2025

Avec Kevin De Bruyne sur la pelouse, et pendant 90 minutes, Manchester City a enfin retrouvé le chemin du succès sur la pelouse de Leicester. Présent au micro des journalistes anglais après la rencontre, le Diable Rouge a été interrogé sur son contrat, qui n'a toujours pas été renouvelé.

"Pas de la joie, mais du soulagement". Voilà comment Pep Guardiola décrivait ses émotions après la victoire de Manchester City sur la pelouse de Leicester. Avec Kevin De Bruyne sur la pelouse pendant 90 minutes, les Skyblues ont mis fin à une nouvelle série de cinq matchs sans victoire et, surtout, à un bilan de 5/27 en championnat.

Sobre dans son jeu, le Diable Rouge a réalisé une bonne performance, malgré son faible temps de jeu cette saison. Kevin De Bruyne a accumulé les blessures et, après la rencontre, il s'est exprimé à ce sujet au micro des journalistes anglais.

"Il s'agit d'une pubalgie. Ce n'est pas agréable, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit d'attendre. J'espère que ça va enfin aller mieux. Quand serai-je de retour à mon meilleur niveau ? Aucune idée, c'est difficile à dire" a-t-il déclaré.

Six mois avant la fin de son contrat, Kevin De Bruyne ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait

"J'ai pris un peu de temps pour revenir, mais soudainement, il y a eu quatre matchs en dix jours au programme. C'était difficile. Mais je suis satisfait de mes sensations lors de cette rencontre face à Leicester", a-t-il ajouté.

Le joueur de 33 ans devra également bientôt prendre une grande décision concernant son avenir. Alors que les rumeurs au sujet de son départ vont bon train et que son contrat s'arrêtera à l'issue de cette saison, Kevin De Bruyne a assuré ne pas encore avoir reçu d'offre de prolongation. "Non, il n'y a rien eu pour l'instant", s'est-il contenté de répondre. L'énigme est encore totale, alors que la MLS et l'Arabie Saoudite seraient à ses trousses.