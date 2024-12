Dans quel état mental est Pep Guardiola ? Kevin De Bruyne revient sur la fin d'année cauchemardesque de Manchester City

Récemment, Pep Guardiola a semblé à bout face à la situation de Manchester City. Après la victoire à Leicester, Kevin De Bruyne s'est exprimé au sujet de son entraîneur et de la forme récente des Skyblues.

La victoire sur la pelouse de Leicester a beaucoup soulagé Manchester City, qui restait sur un bilan de 5/27 en championnat. Ces dernières semaines, Pep Guardiola est d'ailleurs souvent apparu marqué en interview d'après-match.

Après le succès chez les Foxes, Kevin De Bruyne, qui a disputé les 90 minutes, s'est exprimé sur la forme mentale récente de son entraîneur, au micro du Mirror. "Bien sûr, il était moins bien que d'habitude. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. On ne peut pas se changer après avoir vécu un mauvais moment."

Comme Pep Guardiola le fait souvent en conférence de presse, le Diable Rouge a voulu rappeler les succès récents du club pour faire face aux critiques.

"Nous avons eu tellement de bons moments que nous savons comment gagner, même si actuellement, nous ne le faisons pas vraiment. Il faut accepter que les autres sont aussi bons. Et ils sont peut-être dans un meilleur moment, mais c'est tout."

"Il faut faire son travail. C'est ce que nous essayons de faire et j'espère que notre situation va rapidement s'améliorer." Cinquième avant le Nouvel An, Manchester City compte 14 longueurs de retard sur Liverpool et a déjà dit au revoir au titre. Toutefois, une place sur le podium, qui ne se trouve qu'à cinq points, reste encore largement envisageable.