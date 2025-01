Des terrains de Genval aux matchs face à Messi : Lukas MacNaughton, le plus Belge des Canadiens

Lukas MacNaughton a récemment été transféré à DC United. Focus sur le nouveau coéquipier de Christian Benteke, aux racines plus belges qu'il n'y paraît.

Lukas MacNaughton est né à New York d'un père canadien et d'une mère autrichienne née à Beyrouth. Le lien avec la Belgique est plutôt mince rétorquerez-vous. Pourtant, le garçon a passé le plus clair de son enfance et de son adolescence à Bruxelles.

Il taquine le cuir en bordure de la capitale, sur le terrain des Charmettes, où évolue la Royale Union Rixensartoise, avec l'espoir de goûter un jour au football professionnel. En parallèle, il va à l'école à l'International School of Brussels, un établissement privé de Watermael-Boitsfort. Un cadre épanouissant, qui l'aide à atténuer la mauvaise nouvelle amenée par l'Union Rixensartoise, qui met fin à ses rêves de football professionnel à l'âge de 16 ans.

"En Belgique, si tu n'évolues pas avec l'équipe première de ton club, c'est presque une règle tacite que tu ne feras pas carrière dans le football" se souvient-il pour le Toronto Sun. Il se résout donc à ne plus jouer que pour le plaisir, avec l'équipe de l'école, tous les dimanches.

Jusqu'à ce que le petit Lukas doive faire un choix pour la suite de ses études. Si embrasser une carrière d'architecte est vite une évidence pour lui, poursuivre son parcours en Belgique l'est moins. "Mon père était Canadien, j'étais allé dans un camp de vacances près de Montréal à quelques reprises quand j'étais petit. Mais je ne me suis jamais vraiment senti Canadien. Je me suis quand même dit : 'Pourquoi pas ?' ".

Le grand saut

MacNaughton étudie alors à l'Université de Toronto. Le sport universitaire étant bien plus développé de l'autre côté de l'océan, c'est tout naturellement que le garçon est amené à s'intéresser aux matchs des Varsity Blues, l'équipe phare du campus.

Il tente alors de forcer le destin. À l'issue d'une rencontre à laquelle il assiste comme spectateur lambda, l'ancien gamin des Charmettes descend des gradins pour se rapprocher du tunnel des joueurs. Il en apostrophe quelques-uns pour leur demander si leur entraîneur est dans les parages. Le vent qu'il récolte en guise de réponse est violent.

Mais Lukas ne désespère pas : il reconnaît Jon Mondino, l'entraîneur adjoint qu'il avait déjà croisé quelques mois auparavant lors d'un essai infructueux. Ce dernier consent à prendre ses coordonnées pour potentiellement retenter sa chance dans quelques mois, mais ne semble pas des plus convaincus. Son visage s'illumine pourtant quand il apprend que le garçon qu'il a en face de lui vient de Belgique : "Viens mercredi. Nous avons un entraînement" se ravise-t-il.

Entre la réputation de notre pays pour le soccer et le hasard bien placé, la chance de MacNaughton arrive plus vite que prévu : le vendredi, il profite d'une défection d'un joueur souffrant du mal des transports pour débuter comme titulaire. Deux ans plus tard, il devient le capitaine de l'équipe.

À l'issue de sa carrière universitaire, le défenseur central tente sa chance au FC Toronto (qui évolue en MLS) mais ne réussit pas le test. Il évolue alors dans un championnat semi-professionnel, en lançant sa carrière d'architecte sur le côté. Concilier les deux n'est toutefois pas tenable sur le long terme : "J'étais tout le temps fatigué" se souvient-il.

En 2019, il signe au Pacific FC, un club de première division canadienne fondé un an plus tôt. L'étape intermédiaire parfaite vers la MLS. Car outre l'exploit de décrocher le premier carton rouge de l'histoire de l'équipe, il mène surtout ses coéquipiers vers le titre deux ans plus tard. Cela lui vaut de signer...au FC Toronto en janvier 2022.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour s'imposer comme titulaire dans l'équipe, aux côtés de joueurs comme Lorenzo Insigne ou Federico Bernardeschi. Cela lui vaut une première apparition avec l'équipe nationale canadienne en novembre 2022...à un mois de la Coupe du Monde au Qatar, dans un rassemblement surtout destiné aux joueurs de MLS. Il n'est donc pas si loin de retrouver la Belgique au Mondial : absent de la sélection finale, il se rend tout de même au Qatar pour participer aux entraînements.

Moins souvent titulaire pour sa deuxième saison en MLS, il signe alors à Nashville. Il y poursuit sa découverte de l'élite américaine face à des adversaires de la trempe de Lionel Messi (auteur d'un doublé lors de son match face à Nashville), Luis Suarez...ou Dante Vanzeir.

Mais en avril dernier, une blessure à la cheville gauche l'oblige à se faire opérer et à faire une croix sur la quasi-totalité de la fin de saison de MLS. Revenu de l'infirmerie pour le tout dernier match de l'année en octobre, c'est en réalité pour mieux dire au revoir aux supporters. Cet hiver, DC United est en effet venu le chercher. Christian Benteke a dû être surpris en apprenant que son nouveau coéquipier tapait la balle à quelques encablures de Bruxelles de 2002 à 2011, au moment où il se révélait lui-même en Jupiler Pro League.