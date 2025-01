Diable Rouge à deux reprises, il voulait devenir entraîneur... mais s'arrête déjà après six mois !

Après avoir raccroché les crampons au mois de mai, Ritchie De Laet est devenu entraîneur des jeunes à l'Antwerp. Un travail qu'il n'aura gardé que six mois.

En fin de saison dernière, Ritchie De Laet raccrochait ses crampons, mais ne faisait pas encore ses adieux au monde du football. L'ancien défenseur latéral est devenu entraîneur des jeunes, à l'Antwerp.

Mais, après six mois environ, l'ancien joueur d'Aston Villa, Manchester United et Stoke City s'arrête déjà. "Ritchie De Laet a décidé de quitter son poste d'entraîneur des jeunes du RAFC avec effet immédiat", a indiqué le Great Old dans un communiqué, ce samedi.

"Durant cette période, il a pu expérimenter la direction dans laquelle il pourrait développer sa future carrière professionnelle", ajoute le Matricule 1 au sujet de celui qui a disputé son tout dernier match au mois de mai, en montant au jeu une minute contre Anderlecht lors de la dernière journée des Play-Offs 1.

Entraîner n'est visiblement pas pour Ritchie De Laet

L'ancien arrière droit, Diable Rouge à deux reprises en 2009, serait arrivé à une conclusion simple : entraîner n'est pas son truc. La charge de travail, en après-journée ou pendant le week-end, pèserait de trop sur sa vie de famille.

"Je vais pouvoir consacrer davantage de temps à mes proches, en essayant d'élargir mon travail d'analyste à la télévision et en attendant de voir quelles opportunités professionnelles vont se présenter", a déclaré Ritchie de Laet avant de conclure. "Je tiens à remercier l'Antwerp pour l'opportunité qu'il m'a offerte. C'était, et ça restera toujours le club de mon cœur."