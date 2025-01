Le chaudron de Sclessin fait parler au nord du pays : "Le Standard n'est-il pas leader mondial en la matière ?"

La saison du Standard est toujours aussi irrégulière. Mais le douzième homme reste à la hauteur.

Le Standard a glané 18 de ses 25 points à domicile. Si l'on ne prenait en compte que les matchs à la maison, les Rouches seraient même dans le top 6.

Ce n'est pas un hasard : Sclessin continue de pousser ses protégés et y ajoute même ce supplément d'âme caractéristique des périodes de vaches maigres. Au nord du pays, cela ne passe pas non plus inaperçu.

La flamme ne s'est pas éteinte, que du contraire

Dans l'émission 90 minutes, le chroniqueur Filip Joos s'est montré admiratif : "Il existe le concept de rapport qualité-prix, mais peut-être devrait-on aussi plancher sur quelque chose comme la qualité-ambiance. À cet égard, le Standard n'est-il pas leader mondial ?" s'interroge-t-il.

Joos est dithyrambique lorsqu'il évoque la ferveur de Sclessin : "Sur base de ce que l'on peut voir sur le terrain et de ce que font les supporters en tribune, il n'y a peut-être que les Grecs qui font encore mieux".

Cette saison, le Standard a marqué à peine douze buts en vingt matches, cinq de moins que Courtrai et six de moins que Beerschot. Mais se déplacer en bords de Meuse reste une expérience : "L'ambiance est géniale, d'autant qu'ils font aussi des tifos. Vraiment félicitations".