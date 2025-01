Thiago Motta lourdement visé après son choix concernant le Belge Samuel Mbangula : il serait dos au mur à la Juventus !

Ce vendredi, la Juventus a été éliminée de la Supercoupe d'Italie au stade des demi-finales, par l'AC Milan de Sergio Conceiçao. Les choix de Thiago Motta, l'entraîneur de la Vieille Dame, sont remis en cause.

C'était une rencontre importante, disputée ce vendredi... dans le stade d'Al-Nassr, club saoudien de Cristiano Ronaldo. La deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Italie se tenait, entre la Juventus et l'AC Milan. L'Inter Milan, vainqueur de l'Atalanta, attendait le vainqueur.

Annoncé titulaire, Francisco Conceiçao devait retrouver son père, Sergio, qui officiait pour la première fois sur le banc des Rossoneri. Mais le jeune attaquant de la Juve, blessé, a finalement été remplacé par un Kenan Yildiz qui a ouvert le score après vingt minutes.

Mais en seconde période, l'AC Milan a renversé la partie en cinq minutes, grâce aux buts de Christian Pulisic, sur penalty, et de Federico Gatti, contre son camp. Un changement total de physionomie, pour lequel Thiago Motta, l'entraîneur de la Vieille Dame, est pointé comme responsable.

Motta a remplacé Mbangula, le meilleur joueur sur le terrain. On ne peut pas jouer sans attaquant !"

En effet, cinq minutes avant l'égalisation, l'ancien milieu de terrain a décidé de sortir ses deux joueurs les plus offensifs, qui réalisaient pourtant un très bon match : Dusan Vlahovic et le Belge Samuel Mbangula, passeur décisif sur l'ouverture du score. Avec l'idée de reculer et tenir, la Juve a encaissé par deux fois, et n'est jamais revenue.

"Motta a remplacé Mbangula, le meilleur joueur sur le terrain, et Vlahovic, perdant toute chance de revenir dans le match. On ne peut pas jouer sans attaquant", déclarait, après la rencontre, l'analyste et ancien joueur italien Walter Sabatini.

"L'idée de titulariser Mbangula a fonctionné", écrivait Tuttomercatoweb, donnant la note de 6.5/10 au jeune ailier belge, la meilleure pour un joueur de la Juventus. Le média italien regrette aussi le choix de Thiago Motta de sortir ses deux joueurs offensifs aussi tôt dans le match.

Ce samedi, l'ensemble de la presse italienne écrit que le mois de janvier sera capital pour Motta, qui ne convainc plus à la Juventus en raison de ses mauvais résultats et de ses choix souvent étonnants. Et quand on se réfère à ce qu'on a vu hier, le coach de la Vieille Dame ferait bien d'aligner le jeune Diable Rouge, sélectionné mais resté sur le banc en octobre dernier, au cours des prochaines semaines.