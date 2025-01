L'Antwerp dit au revoir à un défenseur présent au club depuis 11 ans !

Il s'agit probablement de l'une des journées les plus chargées de l'année pour l'Antwerp. Tout d'abord, il a été révélé que le Diable Rouge Olivier Deman allait faire son retour en Jupiler Pro League, au Bosuil.

Ensuite, la nouvelle est sortie concernant Jean Butez qui, après beaucoup de confusion, a finalement conclu son transfert à Côme, en Série A.

Mais le club a également annoncé une autre nouvelle : le contrat de Laurit Krasniqi a été résilié d'un commun accord. Le défenseur né au Kosovo a parcouru toutes les catégories d'âge avec le Matricule 1 et a fait ses débuts en équipe première à l'été 2022. Il était au club depuis 2013.

Mais à maintenant 23 ans, l'arrière gauche n'a jamais réellement percé à l'Antwerp, et a surtout joué pour les Young Reds. Il avait aussi été prêté à Roda, aux Pays-Bas. Libre, le voilà désormais cité au FK Panevėžys, en Lituanie.

Une arrivée et deux départs. Les Anversois, qui se sont imposés ce samedi 4-2 en match amical face à Zwolle, avec des buts de Chery (x2), Janssen et Adekami, ont déjà bien lancé leur mercato hivernal.

