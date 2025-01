Dernier (?) rebondissement pour Jean Butez, qui va enfin quitter l'Antwerp !

Ca y est : le dossier Jean Butez en est à ce qui semble être son dernier rebondissement. Le portier français ne signera pas à Lens comme on le croyait, mais en Serie A !

Ces derniers jours ont été de vrais rebondissements pour Jean Butez. Le portier français, sur une voie de garage à l'Antwerp depuis l'été dernier, se cherchait une porte de sortie et semblait l'avoir trouvée juste au-delà de la frontière. Tout paraissait réglé pour qu'il remplace Brice Samba, sur le départ au Racing Lens.

Mais le natif de Lille ne retrouvera pas le Nord de la France. Le dossier Brice Samba s'est en effet compliqué, un véritable jeu de dupes (et d'agents) qui a compliqué les choses, amenant diverses raisons à être évoquées pour que le transfert de Jean Butez soit laissé en suspens (prétendue blessure à la main, prix trop élevé...).

Finalement, l'Antwerp et le joueur se sont tournés vers une autre porte de sortie. Ou plutôt : ont réactivé une piste déjà évoquée avant que Lens tienne la corde. Cette piste, c'est Côme, actuel 16e de Serie A, qui va bel et bien s'offrir l'ex-gardien le plus coté de Jupiler Pro League.

Sacha Tavolieri, qui suit le dossier depuis ses débuts, annonce en effet ce dimanche qu'un accord a été trouvé pour un transfert à hauteur de 3 millions d'euros, et un contrat jusqu'en 2028 attend Jean Butez à Côme.

Butez, qui a dû se contenter de jouer la Croky Cup (et quelques matchs en D1 VV) cette saison à l'Antwerp, tient donc enfin son transfert, et le Great Old touche au passage un montant correct pour un joueur toujours évalué à 4 millions d'euros par Transfermarkt.